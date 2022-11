Mourão diz que Brasil vive "um estado de exceção"

Apoie o 247

247 - Vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão (Republicanos-RS) acusou o Supremo Tribunal Federal (STF) de violar o pacto federativo e disse que o Brasil vive um "estado de exceção".

"Vive-se hoje no Brasil, infelizmente, uma violação do pacto federativo, perpetrada pela mais alta instância do Judiciário. Ações inconstitucionais e ilegítimas são adotadas de maneira monocrática, atacando a autonomia federativa. Nessa direção, confundem erroneamente ordens direcionadas às ações das PM e DETRANS, violando o pacto federativo, situação que materializa um estado de exceção em vigor, fruto da extrapolação do Estado de Direito", publicou.

