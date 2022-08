Mourão diz que troca de indígena para branco foi “erro de preenchimento” de candidatura

Apoie o 247

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quinta-feira (11) que não mudou de raça, após a divulgação da candidatura ao Senado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na qual ele como “branco”, enquanto em 2018 o campo era preenchido como “indígena”.

“Sou descendente de índios sim, e com muito orgulho. Está estampado no meu rosto e na minha pele, independentemente de qualquer formulário burocrático. Resolveram fazer um escarcéu com um simples erro de preenchimento de um formulário”, escreveu Mourão pelo Twitter.

Outra mudança notável é o nome de urna. Antes, na chapa com o presidente Bolsonaro, Mourão se denominou como “General Mourão”. Na declaração ao TSE deste ano, preferiu o nome civil: Hamilton Mourão.

O patrimônio do general da reserva também deu um salto. Em 2018, Mourão declarou R$ 414 mil em bens. Já este ano, R$ 1,1 milhão. O maior aumento foi notado em aplicações fixas.

