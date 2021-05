"Mourão é a cara da política de ódio de Bolsonaro", diz Gleisi

"O caminho da humanização é longo", afirmou ainda a presidente do Partido dos Trabalhadores edit

247 – "Mourão acha que todo morador de comunidade é bandido. É a cara da política de ódio de Bolsonaro, a criminalização da pobreza e racismo. O caminho da humanização é longo. Não é só nas periferias que se combate o tráfico de drogas. Vidas pobres e negras importam, e muito!", postou a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente do Partido dos Trabalhadores. Mesmo sem saber quem eram as vítimas das execuções no Jacarezinho, Hamilton Mourão disse "é tudo bandido".

