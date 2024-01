Mourão fala em "estado policial" após ação da PF contra Ramagem

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro (PL) e senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) usou o X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (25) para protestar contra a operação da Polícia Federal contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), suspeito de envolvimento em um esquema criminoso de espionagem ilegal feito pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo anterior.

Para Mourão, o Brasil vive um "estado policial". "Inadmissível o que está acontecendo! Há poucos dias foi o Dep Jordy, agora os abusos atingiram o Dep Ramagem. Os dois são politicos de oposição, pré-candidatos a prefeito em cidades importantes… Resta claro que o 'sistema' está atuando, com ferramentas de um 'estado policial', que quer destruir alternativas políticas de direita e conservadoras".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: