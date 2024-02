Mourão nega ter incitado militares a reagir com ruptura institucional

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) negou nesta sexta-feira (9) ter incitado militares a reagir com uma 'ruptura institucional' às investigações da Polícia Federal (PF) sobre tentativa de um golpe de Estado.

"Quando afirmou que 'os comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais', não incitou, e nem se referiu, a nenhum tipo de ruptura institucional ou golpe", afirmou, em nota.

continua após o anúncio

Nomes como o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) e o jurista Marcelo Uchôa cobraram a cassação do mandato do parlamentar, ex-vice de Jair Bolsonaro (PL).

A Polícia Federal (PF) iniciou esta semana a Operação Tempus Veritatis (Hora da Verdade), para descobrir mais detalhes do plano golpista montado por pessoas próximas a Bolsonaro. As investigações apontaram que, no entorno do ex-mandatário, havia seis núcleos formados por bolsonaristas que defendiam uma ruptura institucional.

continua após o anúncio

De acordo com a PF, um documento com argumentação golpista na sede do PL, em Brasília (DF), estava na sala Bolsonaro, que já está inelegível após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do ano passado por ter questionado, sem provas, a segurança do sistema eleitoral brasileiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: