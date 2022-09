Movimento 'Bolsomoro' racha o União Brasil e blogueiro bolsonarista lidera campanha contra Sergio Moro

Apoie o 247

247 - O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio Filho (União Brasil), candidato a deputado federal pelo Paraná, lidera uma campanha contra a candidatura do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) ao Senado pelo mesmo estado. Eustáquio afirmou que está "sendo agredido verbalmente por integrantes da ala pró-Moro dentro do partido". "Mas tenho uma ala bolsonarista que me parabeniza e vamos apoiar [a candidatura de] Paulo Martins [Podemos]", disse. As declarações foram publicadas nesta quarta-feira (28) pela coluna de Mônica Bergamo.

De acordo com o blogueiro, Moro, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), "precisa dos votos da direita conservadora [para se eleger] e está querendo ser o 'Bolsomoro'".

O ex-juiz fez discursos contra o PT e pediu união entre os eleitores de Bolsonaro e do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que tentará a reeleição.

Moro afirmou ser o único candidato ao Senado pelo estado capaz de "derrotar a aliança da velha política" em uma eleição polarizada.

Eustáquio é investigado nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Ele chegou a ser preso pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-juiz da Lava Jato sofreu talvez a sua maior derrota na carreira jurídica, no primeiro semestre do ano passado, quando o STF anulou as condenações sem provas do atual candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em junho deste ano (2022), Moro foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), que proibiu ele de ser candidato pelo estado de São Paulo por fraude em domicílio eleitoral.

