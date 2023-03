Movimentos sociais protestam na câmara de Caxias do Sul contra vereador xenófobo

O ato ocorre após as falas racistas do Vereador Sandro Fantinel edit

247 - Lideranças do movimento negro, do povo nordestino e de partidos políticos realizam na manhã desta quinta-feira (2) um manifestação na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.

De acordo com o portal Leouve, o ato ocorre após as falas racistas do Vereador Sandro Fantinel, que ofendeu o povo baiano durante a sessão da última terça-feira (28), ao comentar a operação da polícia no resgate ao trabalhadores em situação análoga a escravidão, em Bento Gonçalves.

O ato teve início as 8h em frente a Câmara de Vereadores, e posteriormente com tambores, cartazes e bandeiras os manifestantes ingressaram no plenário do legislativo caxiense. O vereador que foi expulso pelo partido ( Patriotas), não está presente na sessão desta quinta-feira (2).

Foram protocolados quatro pedidos de cassação ( pelos partidos PT e Patriotas, além do Ministério Público do Rio Grande do Sul/Bahia e pelo ex-vice-prefeito Ricardo Fabri), também foi apresentado uma solicitação de investigação na comissão de ética pelo PDT.

