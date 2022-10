MPF pede que governo do Paraná pague R$ 1 bilhão de indenização por disparo de SMS em apoio a Bolsonaro

As mensagens, disparadas pelo canal oficial de comunicação do governo do Paraná de diziam: "vai dar Bolsonaro no primeiro turno! Senão, vamos invadir o Congresso e o STF!" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Federal ajuizou ação, nesta quinta-feira (20), uma ação civil pública pedindo R$ 974 milhões de indenização no caso das mensagens com conteúdo político-ideológico disparadas pelo canal oficial de comunicação do governo do Paraná.

O envio de mais de 324 mil mensagens foi feito pelos sistemas da empresa Algar Soluções, com um número utilizado pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar). As mensagens de cunho bolsonarista, disparadas em um sábado, diziam: “vai dar Bolsonaro no primeiro turno! Senão, vamos à rua para protestar! Vamos invadir o congresso e o STF! Presidente Bolsonaro conta com todos nos!!”.

No entendimenoto da Justiça, “criou-se a aparência de que as mensagens teriam sido enviadas pelas entidades de governo, mas o que de fato ocorreu foi o acesso ilegal a uma base de dados extremamente sensíveis, eis que ali estão armazenadas informações individuais, necessárias para atendimento e prestação de diversos serviços públicos”, diz texto.

As informações são do Estadão .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.