MPPR diz que vai criar grupo de trabalho para levantar acordos sigilosos

247 - O gabinete do deputado estadual Requião Filho (PT) recebeu esta semana a resposta do Ministério Público, referente ao pedido da cópia de todos os acordos firmados do MPPR com políticos, diretores, superintendentes e outros agentes, nos últimos dez anos no Paraná. O parlamentar questionou também se existem acordos sigilosos em andamento e pediu quais os motivos de ainda estarem protegidos de divulgação.

De acordo com o Procurador-Geral de Justiça do MPPR, Gilberto Giacoia, vai ser criado um grupo de trabalho para que esta informação possa constar expressamente no sistema do MPPR.

"Temos que garantir que a sociedade paranaense tenha conhecimento de todos os acordos e nada permaneça em segredo. Publicidade é o primeiro passo no combate à corrupção. A lei brasileira permitiu, infelizmente, a realização de acordos envolvendo crimes contra a administração pública, porém, ninguém nunca disse que estes acordos deveriam estar em segredo de justiça!", disse.

"Esperamos que o Procurador-Geral de Justiça, representante máximo do Ministério Público em nosso estado, tenha posicionamento firme e transparente, como manda a Constituição, e, após esse levantamento, entregue os nomes e os acordos de todos os envolvidos", acrescentou.

