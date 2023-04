MST rebate notícias falsas e comprova autenticidade de arroz orgânico e sem agrotóxicos

Apoie o 247

Brasil de Fato -Testes realizados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) confirmaram a ausência de produtos químicos no arroz agroecológico Terra Livre, produzido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Os testes foram realizados após denúncia falsa, feita por dois vereadores de cidades gaúchas, de que haveria contaminação por agrotóxicos no produto.

A informação foi propagada pelos vereadores Ramiro Rosário, do PSDB de Porto Alegre, e Silvio Roberto Flores de Almeida, o Silvio da Ambulância, do PP de Nova Santa Rita, na região metropolitana da capital gaúcha. Foi Silvio quem colheu amostras do arroz e encaminhou primeiramente para análise.

De posse de resultados que teriam atestado a presença de agrotóxicos, os dois vereadores acionaram o Ministério Público para uma denúncia. Caso fosse comprovada a presença dos agrotóxicos, a denominação de produto orgânico não poderia ser utilizada.

Após a mobilização, a Superintendência de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul abriu processo administrativo para averiguação. Testes realizados pelo órgão comprovaram a ausência de produtos químicos, o que garante a autenticidade da produção orgânica.

O produto foi testado também pelo Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas (LARP), da UFSM, que deixou claro que "não há detectáveis de nenhum dos agrotóxicos analisados nas amostras". Para acionar o MP, os dois vereadores se basearam em um suposto laudo emitido pela própria universidade.

Vereadores contra o MST

Nas redes sociais, Ramiro Rosário dedica-se a espalhar críticas vazias ao MST, ofensas e agressões a Lula (insinuando, inclusive, que ele tem responsabilidade sobre o ataque bolsonarista à Praça dos Três Poderes) e a compartilhar postagens de figuras como o hoje senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) e o deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Não tem o hábito de postar sobre seu eventual trabalho como vereador.

De perfil mais discreto, Silvio não comentou o caso nas redes, onde costuma postar mensagens sobre demandas cotidianas do município (como problemas de iluminação pública) e imagens para marcar datas comemorativas. Nas eleições de 2022, se dedicou à campanha do senador bolsonarista Luiz Carlos Heinze, seu colega de partido, que ficou em quarto lugar na disputa pelo governo gaúcho.

O arroz orgânico do MST ganhou ainda mais espaço no debate público na campanha eleitoral de 2022, quando o produto foi citado pelo então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista ao Jornal Nacional, da Globo.

Em março, o MST realizou a vigésima edição da Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, em Viamão (RS). Mais de 5 mil pessoas participaram do evento, que teve a colheita de cerca de 16 mil toneladas do produto.

