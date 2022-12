Mulher acusada de racismo no Paraná diz agora que tudo não passou de uma “brincadeira”

Apoie o 247

247 - Anoema Lopes Sant’Anna, de 69 anos, acusada de racismo por um segurança da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) disse, nesta quinta-feira (8), que “brincou” com o profissional ao se referir a ele. À Banda B, minutos após deixar a delegacia, a mulher afirmou que o segurança “mentiu” em relatos dados à reportagem mais cedo. As informações são do portal Metrópoles.

Funcionário terceirizado da CMC, Marcelo Melo disse à Banda B que ouviu palavras de cunho racista da mulher ao entregar um copo d’água solicitado por ela. “Ainda bem que agora a gente tem um preto na Câmara. Preto tem que ser serviçal”, teria dito a idosa ao segurança, segundo ele, ao chegar na Casa para participar de uma audiência pública.

