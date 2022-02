Mulher denuncia liderança da Universal por espancamento e tentativa de homicídio

Apoie o 247

Revista Fórum - O obreiro (auxiliar de pastor) Jean Carlo de Andrade, conhecido como “Jean Guerreiro”, da Igreja Universal de Barra Velha (SC), foi denunciado pela esposa por espancamento e tentativa de homicídio. A agressão teve registro fotográfico e exame de corpo e delito.

De acordo com informações do Diarinho, nos bastidores do escândalo há uma suposta infidelidade conjugal de Jean com uma pastora da Universal.

A esposa de Jean, Tatiana Queiroz de Freitas Cipolla, foi agredida no último dia 21. Segundo Cipolla, o marido teria arrombado a porta, a arrastado pelos pés, puxado pelos cabelos e a espancado várias vezes dentro da casa deles, em Itajuba. Tatiana deixou o local ensanguentada e afirma que o marido teria cuspido em seu rosto.

