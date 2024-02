Mulher morre em suposto ritual em cemitério no RS

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) prendeu, na madrugada deste sábado (10), um casal suspeito de envolvimento na morte de uma mulher em um suposto ritual num cemitério. Eles devem responder por homicídio qualificado por tortura. A vítima teria sido amarrada em uma cruz e espancada em um cemitério na cidade de Formigueiro, no interior do estado.

As investigações apontam que o crime teria sido cometido durante um suposto ritual religioso, informou o portal G1. O delegado responsável pela investigação afirmou que o casal deve responder por homiício qualificado por tortura. O marido e o filho da vítima estavam no local do crime, ainda segundo a polícia. Eles chegaram a levar a mulher ao hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

