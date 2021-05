Municípios do litoral do Paraná voltam a montar barreiras sanitárias para restringir a entrada de turistas

As cidades de Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaratuba estão permitindo somente a passagem de moradores, trabalhadores e prestadores de serviço edit

247 - Autoridades de cinco dos sete municípios do litoral do Paraná voltaram a montar barreiras sanitárias para restringir a entrada de turistas, informou nesta sexta-feira (21) a Associação dos Municípios do Litoral (Amlipa).

As cidades de Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaratuba estão permitindo somente a passagem de moradores, trabalhadores e prestadores de serviço. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Em Antonina e em Morretes está sendo permitida a passagem de turistas, mas com um limite de 5 mil pessoas por dia.

Matinhos e Guaraqueçaba informaram que optaram por reforçar a fiscalização local dos protocolos.

