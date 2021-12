Municípios gaúchos resistem a plano de privatização do saneamento

Apoie o 247

ICL

247 - O governo do Rio Grande do Sul tem encontrado resistência entre municípios do interior do estado ao plano de privatização da Corsan, companhia estadual de saneamento básico que pretende colocar à venda no início do próximo ano.

Dos 317 municípios atendidos pela empresa atualmente, apenas 31 assinaram novos contratos com ela até a tarde desta quinta-feira (16), último dia fixado pela legislação estadual para adesão das prefeituras a uma das etapas do processo de privatização.

O novo marco legal do saneamento permite a renovação de contratos com as companhias estaduais que estiverem a caminho da privatização, tornando-as mais atrativas para investidores. Mas com a baixa adesão dos prefeitos, interesse por ações da Corsan pode cair.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE