"Não sou contra aborto", diz juíza de SC, que deixou o caso após ser promovida

247 - A juíza Joana Ribeiro saiu em defesa de sua decisão que impediu uma menina de 11 anos que foi estuprada de realizar o aborto. Em entrevista ao Diário Catarinense, ela afirmou que o aborto passou do prazo e que não é necessariamente contra o procedimento.

>>> Juíza que negou aborto legal a menina de 11 anos estuprada é promovida e deixa o caso

"Um ponto importante é a coerência de tudo o que eu faço, de defender o direito à privacidade da criança. Não é justo em um momento de crise, para me proteger ou me defender, eu não fazer isso e colocar em evidência questões processuais ou da menina. Então, tem uma questão teórica, tenho artigos e livro onde falo do Marco Legal da Primeira Infância, falo do direito da criança e do adolescente começar desde o nascimento, tem tudo isso. Mas, isso não quer dizer que eu sou contra o aborto, só que o aborto passou do prazo. Eu não quero dar detalhes por conta da segurança dessa criança. É muito grave. Então, por coerência, eu prefiro que me acusem de tudo quanto é coisa, mas a menina esteja preservada. (...) É muita covardia eu querer me defender, eu tenho mil coisas para me defender, mas é muito covarde eu tentar me defender e expor a menina, a mãe da menina, a família. Então eu prefiro aguentar sozinha essa pressão", disse ela.

