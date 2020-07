"Não tenho ideia do que foi feito disso", diz ex-membro da Lava Jato sobre gravações de ligações telefônicas

Carlos Fernando Santos Lima confirmou que gravou conversas de todas as pessoas que ligaram para ele no MPF edit

247 - O procurador aposentado Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-integrante da força-tarefa da Lava Jato, confirmou nesta quinta-feira, 2, que usou um gravador de ligações telefônicas que registrou diálogos dele com procuradores, jornalistas, advogados.

Ao UOL, Santos Lima disse ter pedido as gravações. "Já que o sistema estava disponível, pedi a gravação para me proteger de eventual deturpação de falas", afirmou.

Ele admitiu que assuntos estratégicos possam ter sido tratados em ligações e, portanto, gravados. O ex-procurador da Lava Jato disse também que desconhece o que foi feito dos arquivos dessas conversas. "Não tenho a mínima ideia do que foi feito disso", afirmou. "Eu tinha esquecido completamente disso. Por isso, nem pedi para desativarem as gravações do meu ramal quando me aposentei."

O uso deste equipamento de gravação telefônica é alvo de uma sindicância por parte da Procuradoria Geral da República. A PGR quer "apurar a regularidade de sua utilização [do gravador], bem como os cuidados e cautela necessários para o manuseio desse tipo de equipamento pelos respectivos responsáveis", além de saber onde estão as gravações.

Segundo a Lava Jato, "por equívoco operacional", as gravações iniciadas em 2016 permaneceram sendo feitas até hoje.

