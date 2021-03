Nem mesmo o crescimento de 80% em leitos de UTI no RS é suficiente para atender novos pacientes da Covid-19

O total de pacientes hospitalizados aumentou 183% desde abril do ano passado edit

247 - A capacidade hospitalar do Rio Grande do Sul (RS) não suporta o crescimento de pacientes da Covid-19 que necessitam internação em UTIs.

Nem mesmo o crescimento de 80% nos leitos de UTI em relação a abril de 2020 é suficiente para comportar os novos pacientes. O total de pacientes hospitalizados aumentou 183% no mesmo período.

"O aumento foi muito abrupto. Não existe sistema que dê conta. É surpreendente pela forma como avança de forma mais veloz e forte. É repentino, inesperado. Não tem nenhuma previsibilidade", afirma Bruno Naundorf, diretor do Departamento de Auditoria do SUS e membro do Comitê de Crise da Secretaria Estadual da Saúde

As informações foram reportadas no G1.

