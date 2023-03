No Dia da Mulher, Requião Filho apresenta projeto em homenagem a Odelair Rodrigues

Apoie o 247

247 - O deputado estadual Requião Filho (PT) protocolou nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, um Projeto de Lei que institui o dia 27 de Janeiro, como o “Dia Odelair Rodrigues e da Mulher Negra do Teatro Paranaense”. O objetivo é valorizar a trajetória da saudosa atriz paranaense Odelair Rodrigues, que atuou no teatro, rádio, cinema e televisão.

“Odelair é exemplo de mulher preta, atriz e sua vida e obra muito nos honra como paranaenses e diante de toda importância dessa brilhante atriz, peço apoio de todos meus pares para aprovação do dia 'Dia Odelair Rodrigues e da Mulher Negra do Teatro Paranaense'”, declarou o deputado Requião Filho.

Odelair Rodrigues nasceu em 27 de janeiro de 1935, porém foi registrada apenas em 14 de junho, quase cinco meses depois. Sua carreira teve início em 1952, com apenas 17 anos de idade, quando passou a integrar o “Corpo Cênico” do Colégio Estadual do Paraná, onde estreou na peça “Sinhá Moça Chorou”. Formou-se em Contabilidade pela UTFPR e, por não conseguir se posicionar profissionalmente na área, foi trabalhar como doméstica. Após sofrer com um casamento abusivo, foi morar no camarim do Teatro de Bolso, em Curitiba, que ajudou a fundar.

Também foi integrante do Teatro de Comédia do Paraná e foi merecedora de diversas premiações. Casou-se, mudou para o Rio de Janeiro, e retornou a Curitiba. Faleceu em julho de 2003.

