No Paraná, Deltan ou Moro podem sair ao Senado e Álvaro Dias a governador

Revista Fórum - Sem encontrar espaço no palanque do governador Ratinho Junior (PSD), candidato à reeleição no Paraná, Sergio Moro (Podemos) pode desistir da candidatura à Presidência para garantir uma vaga ao Senado pelo Estado.

A costura já é cogitada inclusive pelo senador Álvaro Dias, cacique do Podemos, que vê a situação complicada no Estado para Moro, que pode jogar a toalha na disputa presidencial por falta de financiamento e perspectiva nas pesquisas eleitorais - pesquisa CNT/MDA mostra que ele perdeu fôlego e já está atrás de Ciro Gomes (PDT).

Sem o palanque de Ratinho - que se divide entre a candidatura própria do PSD, o apoio do partido a Lula e até mesmo a uma costura para apoiar Jair Bolsonaro (PL) -, Álvaro Dias estaria disposto a se lançar candidato ao governo do Estado.

