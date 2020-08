No pico da pandemia, Polícia promove curso para 650 policiais em SC

247 - Enquanto Santa Catarina enfrenta o pior momento da pandemia do novo coronavírus, com Florianópolis enquadrando-se nas capitais com maiores índices de contágios pelo novo coronavírus, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resolveu ignorar o fato e promover no local um concurso com 650 agentes.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, , a própria PRF estimou que 1.150 pessoas devem circular pelo local, incluindo instrutores e servidores. Fotos e vídeos divulgados pelo órgão mostram treinamentos presenciais em salas de aula e em ambientes externos, como práticas de tiro.

