No Sul, jogador é preso após disparar chutes contra árbitro já caído no chão

247 - O jogador William Ribeiro foi preso em flagrante na noite da última segunda-feira após agredir o árbitro Rodrigo Crivellaro em partida válida pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O árbitro chegou a ficar desacordado e precisou ser levado às pressas para o hospital. O caso foi repercutido em todo o país nas últimas horas, mas essa não é a primeira vez que o atleta protagonizou um episódio de violência em campo. A informação é do portal Extra.

Willian, de 30 anos, nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e construiu sua carreira nas divisões inferiores do futebol gaúcho. Ele atua tanto como atacante quanto como meia, e começou na base do Internacional. Após passar por mais de 15 equipes locais, o atleta voltou a defender o São Paulo-RS neste ano, em sua terceira passagem pelo clube. William atuou em 18 jogos nesta temporada, marcando dois gols.

O caso de violência ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo da partida contra o Guarani, de Venâncio Aires, no Estádio Edmundo Feix. Nas imagens da transmissão, é possível ver William Ribeiro acertando um chute na cabeça de Crivellaro, que já estava caído no chão. O juiz ficou imóvel após sofrer a agressão, e imediatamente recebeu atendimento médico. A partida foi suspensa após o ocorrido, sem prazo para ser retomada.

