'O autoritário não resiste ao contato com quem não pensa pequeno', diz Maria do Rosário sobre agressão de Bolsonaro a youtuber

A deputada federal do PT-RS destacou que o "Brasil precisa de democracia" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) criticou nesta quinta-feira (18) as tentativas de agressões de Jair Bolsonaro (PL) contra o youtuber Wilker Leão em frente ao Palácio da Alvorada.

"Bolsonaro ao ser indagado por um popular age como um verdadeiro ditador. O autoritário não resiste ao contato com aqueles que não pensam pequeno como ele próprio. O Brasil precisa de Democracia. E isso só será possível com @LulaOficial de novo", escreveu a parlamentar no Twitter.

O influenciador digital Wilker Leão se apresenta como integrante do Exército e tem mais de 13 mil inscritos em seu canal no Youtube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro ao ser indagado por umm popular age como um verdadeiro ditador. O autoritário não resiste ao contato com aqueles que não pensam pequeno como ele próprio. O Brasil precisa de Democracia. E isso só será possível com @LulaOficial de novo. pic.twitter.com/fcQzzNbvH8 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Maria do Rosário 1️⃣3️⃣7️⃣0️⃣ (@mariadorosario) August 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.