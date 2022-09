"O bolsonarismo não é uma opção política, é uma doença", diz Hildegard Angel

Apoie o 247

247 - A jornalista Hildegard Angel, em participação na TV 247 neste domingo (18), afirmou que o "bolsonarismo é uma doença" que contaminou parte da sociedade. Ela comentava os atos de Lula pela região Sul do país.

Para Hildegard, os estados visitados por Lula demonstraram em seus comícios que não são reduto exclusivo de Jair Bolsonaro (PL). "O Sul do Brasil, com a prisão do Lula em Curitiba e também com os ataques contra a comitiva lá no Rio Grande do Sul, ataques até a tiro, e com essa preponderância do bolsonarismo, deu àquela região do país uma imagem muito caracterizada do Sul, e isso provocou essa reação". Lula realizou também neste domingo um ato em Florianópolis (SC).

Ela afirmou que ampla participação do público nos atos de Lula mostra que há quem não foi "contaminado" pelo bolsonarismo, como os jovens e "as pessoas que têm uma cabeça mais independente". "O bolsonarismo não é uma opção política, é uma doença. É um problema mental, físico, pessoal que se espalha e que acaba infectando as massas populares".

"No Paraná, por exemplo, as pessoas quiseram demonstrar ao país que não é assim, não é isso. Elas se libertaram daquela opressão. A direita, quando oprime, oprime pelo medo, pela violência, oprime reprimindo, reprime o sentimento do outro. Tanto o Rio Grande do Sul quanto o Paraná demonstraram a sua independência, que aquela opinião não será calada, que eles irão às ruas", disse.

