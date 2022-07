"O meu discurso causou a morte da pessoa?", pergunta Bolsonaro sobre assassinato de petista por bolsonarista

Jair Bolsonaro (PL) embarcou na manhã deste sábado para cumprir agendas nos estados do Rio Grande do Norte e Natal edit

Por Mariana Costa, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a falar, neste sábado (16/7), sobre o assassinato de Marcelo Arruda, dizendo que a morte foi motivada por uma “briga estúpida e sem razão”. O chefe do Executivo está em agenda religiosa no Nordeste.

“Sempre querem culpar o chefe de um lado. ‘Olha, os discursos dele levaram à morte daquela pessoa em Foz do Iguaçu’. Ora, meu Deus do céu! O meu discurso causou a morte da pessoa? Uma briga estúpida, sem razão?”, questionou Bolsonaro durante um culto evangélico, no município de Alecrim, em Natal.

No começo da semana, Bolsonaro mencionou que ligou para os irmãos de Marcelo Arruda, para convidá-los para vira à Brasília. “Eu conversei com dois irmãos. Os dois irmãos são eleitores nossos, simpatizantes, e o outro irmão era de esquerda. Tudo bem”, disse Bolsonaro, em vídeo divulgado por um canal que o apoia.

