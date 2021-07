"O que a familícia quer esconder?", questiona Pimenta sobre sigilo a crachás de acesso ao Planalto

247 - Diante da revelação de que o governo Jair Bolsonaro impôs um sigilo de 100 anos sobre informações referentes aos crachás de acesso ao Palácio do Planalto expedidos em nome dos filhos do chefe do governo, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) levantou dúvidas sobre o que há de relevante para esconder sobre a entrada e saída dos filhos de Bolsonaro no Planalto.

"Bolsonaro impõe sigilo de 100 anos aos crachás de acesso dos filhos ao Planalto. O que a Familícia quer esconder?", perguntou pelo Twitter.

Em documentos públicos enviados à CPI da Covid no mês passado, a própria Presidência assumiu a existência dos cartões usados pelo vereador Carlos e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para acessar a sede do governo.

A Secretaria-Geral da Presidência alega que "as informações solicitadas dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem dos familiares do senhor Presidente".

