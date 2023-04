OAB repudia desembargador do Paraná que falou em "nível cultural superior" ao do Norte e Nordeste

Segundo a OAB, as palavras de Mário Helton Jorge são "incompatíveis com o senso de justiça e igualdade que se espera dos magistrados" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O desembargador Mário Helton Jorge, durante sessão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), proferiu declarações que foram duramente repudiadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Paraná. Em nota, a OAB afirmou que as palavras do magistrado foram "incompatíveis com o senso de justiça e igualdade que se espera dos magistrados".

Além disso, a Ordem manifestou solidariedade à população brasileira afetada pelas falas discriminatórias do desembargador. A OAB do estado afirmou que usará todos os meios legais e regimentais "para desagravar a advocacia paranaense desrespeitada na manifestação do magistrado".

>>> Dino aciona CNJ e MPF contra desembargador que disse que Paraná "tem nível cultural superior ao Norte e Nordeste"

O Tribunal de Justiça do Paraná também se pronunciou sobre o caso, afirmando que não endossa os comentários feitos pelo desembargador e reiterando que não compartilha de qualquer afirmativa que possa ser discriminatória ou depreciativa. Segundo o TJ-PR, o magistrado reconheceu em nota pública a inadequação de suas manifestações e apresentou as suas necessárias desculpas, às quais o Tribunal se associa.

As declarações do desembargador Mário Helton Jorge repercutiram negativamente, gerando reações de repúdio de diversas entidades e organizações.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.