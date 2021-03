Ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul chega a 102% e fila de espera é formada

A prefeitura de Porto Alegre informou que, no início da tarde, 154 pessoas aguardavam por uma vaga para tratamento intensivo edit

247 - A ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul ultrapassou a capacidade do estado e, neste sábado (6), a taxa chegou a 102,8% de lotação.

De acordo com a prefeitura da capital, Porto Alegre, 154 pacientes aguardavam na enfermaria às 13h uma vaga de leito de UTI. Deste número, 135 eram pessoas contaminadas pelo coronavírus.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.