Oito homens morrem em troca de tiros com a PM do Paraná

Apoie o 247

ICL

247 - Policiais militares (PM) mataram oito homens, na madrugada desta quinta-feira (11), em Curitiba (PR). Segundo a Polícia Militar (PM), eles são suspeitos de integrarem uma quadrilha e houve trocas de tiros. Os nomes das pessoas que morreram não foram divulgados.

De acordo com o setor de inteligência da PM, uma quadrilha pretendia matar um homem que fazia parte de uma facção criminosa rival.

No bairro Caximba, os policiais pararam um carro com alerta de furto ou roubo. A PM afirmou que dois homens desceram do veículo e atiraram contra os policiais. Houve confronto, e os dois morreram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No bairro Cajuru, a PM disse que foi recebida a tiros ao chegar em uma casa onde estavam seis pessoas. Houve troca de tiros começou, e seis homens morreram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.