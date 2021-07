Ônibus com time do Umuarama Futsal tomba, mata duas pessoas e fere 20 na BR-376

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os mortos no acidente são o motorista do veículo e um passageiro que viajava nos fundos do ônibus, que tombou em Guaratuba, no litoral paranaense edit

247 - Um ônibus com o time do Umuarama Futsal, do noroeste do Paraná, tombou na manhã desta quinta-feira (7) na BR-376, em Guaratuba, no litoral do estado, na manhã desta quinta-feira (8). Duas pessoas morreram, duas ficaram gravemente feridas e outras 18 tiveram ferimentos leves, informou a concessionária que administra o trecho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os mortos no acidente são o motorista do veículo e um passageiro que viajava nos fundos do ônibus.

A concessionária disse que uma carreta e um carro também se envolveram na batida, mas nenhum dos ocupantes destes dois veículos ficaram feridos.

