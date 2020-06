Osmar Terra nega realidade e diz que Brasil nunca teve mais de mil mortes diárias por Covid-19

O deputado federal e ex-ministro de Jair Bolsonaro publicou no twitter que “na verdade, nunca morreram 1000 pessoas [por coronavírus] num único dia no Brasil”, apesar de o País ter registrado, de terça para quarta, um novo recorde de mortes em 24 horas edit

247 - O deputado federal e ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro, Osmar Terra, minimizou a pandemia do coronavírus, nas redes sociais, nesta quinta-feira, 4, um dia após o País atingir um novo recorde de mortes diárias pela doença. Segundo ele, entretanto, apesar de terça para quarta terem sido registradas mais de 1,3 mil novas mortes, “nunca morreram 1000 pessoas num único dia no Brasil”.

“Número de óbitos da Covid oscila muito,no papel! Num dia cai e no seguinte triplica, ‘batendo records’. Na verdade nunca morreram 1000 pessoas num único dia no Brasil. Números do MS de ontem soma óbitos ocorridos em várias semanas. O dos últimos 3 dias está embaixo da tabela, 408”, escreveu o deputado no twitter.

Na quarta-feira, 4, o Brasil registrou 1.349 óbitos e 28.633 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. O País atingiu um total de 32.548 mortes e 584.016 casos confirmados.

