Paciente com suspeita de Covid-19 agride e cospe em médico em Curitiba

A tensão começa a tomar conta do país em meio a inépcia do governo federal e informações estatísticas defasadas. Nesta quarta-feira, dia 8, um paciente com suspeita de infecção por coronavírus agrediu um médico em Curitiba, cuspindo e espirrando sangue no rosto de um deles edit

247 - Um paciente com suspeita de infecção por coronavírus agrediu integrantes da equipe de saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Curitiba (PR). O homem de 40 anos teria cuspido e espirrado sangue em direção aos funcionários da unidade e dado um soco em um médico que tentava segurá-lo.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "segundo relatório de atendimento gerado pela unidade e divulgado pelo Sindicato dos Médicos do Paraná (Simepar), o médico Igor Onaka foi chamado para auxiliar no atendimento do paciente que apresentava sintomas da Covid-19, mas recusava indicação de internamento."

A matéria ainda informa que "conforme o documento, foi quando o homem arrancou o cateter de oxigênio e o acesso venoso que mantinha no braço, o que provocou a perda de sangue. Ao ser contido, o paciente deu um soco no rosto do médico, que ficou sujo pelo sangue do homem e dele mesmo."

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso