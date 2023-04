Padrasto é preso suspeito de matar e ocultar cadáver de menina de 11 anos encontrada morta no Paraná

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Paraná anunciou, nesta sexta-feira (28), a prisão do padrasto da jovem Kameron Odila Gouveia Osolinski, de 11 anos, por suspeita de homicídio e ocultação do cadáver da criança, em Guaraqueçaba, litoral do Paraná. A informação é do portal g1.

Ela foi encontrada morta na tarde de ontem, um dia após o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) notificar seu desaparecimento.

A prefeitura havia informado que Kameron saiu de casa às 14h de quarta-feira para ir à casa de uma colega fazer atividades escolares. Ao dar falta da jovem, a família telefonou para seu celular, quando uma pessoa chegou a atender e desligou. O padrasto havia sido o último a vê-la e, por isso, foi levado à delegacia.

A Polícia informa que as investigações ainda não foram encerradas. Na noite desta quinta, o município de Guaraqueçaba decretou luto oficial de três dias pela morte de Kameron.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.