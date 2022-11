Padre é encontrado morto em paróquia, afirma Diocese

Apoie o 247

247 - O padre José Aparecido Bilha, de 63 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (21) dentro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no município de Guaíra, oeste do Paraná. A Diocese de Toledo confirmou a morte do religioso. As informações foram publicadas pelo portal G1.

De acordo com a Diocese, Bilha "estava no exercício de seu ministério como pároco na cidade de Guaíra e foi encontrado morto por funcionários na abertura do expediente desta segunda".

Na nota, a Diocese não informou o local da paróquia onde o padre foi encontrado, nem se ele tinha ferimento.

Em nota, a Polícia Civil disse que "aguarda laudos complementares que auxiliarão no andamento das investigações". A Delegacia de Guaíra investiga o caso.

