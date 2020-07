Padre expulsa da rua praticantes de religião de matriz africana (vídeo)

Revista Fórum - Uma moradora de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, denunciou um caso de intolerância religiosa nesta sexta-feira (3), flagrado em vídeo. Nas imagens, um padre católico ofende e expulsa um grupo de pessoas de uma religião de matriz africana que estava na rua, em frente a sua igreja.

A Fórum está apurando o caso. Segundo a publicação, o vídeo foi gravado nesta semana, mas não há indicação da identidade dos envolvidos. A passagem na região onde está a igreja seria parte de um ritual, ainda de acordo com a moradora que protestou no Facebook.

“Nós não vamos no centro de vocês, vocês não tem o direito de fazer isso aqui. Aprendam o que é certo e o que é errado”, diz o padre, da porta da igreja. “Eu sou a autoridade aqui”, ameaçou o religioso.

