Pai denuncia racismo em escola e diz que filha foi chamada de “cocô”

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Uma menina de quatro anos, filha de imigrantes haitianos e que vive com a família em Curitiba, teria sofrido racismo dentro de uma instituição de ensino privada na capital. A Banda B conversou com o pai da criança, Reginald Elysse, nesta quinta-feira (14/4), sobre o caso. O Sesc Educação Infantil, que fica no Centro, nega as acusações e diz que jamais foi conivente com qualquer tipo de racismo.

Em um longo depoimento, com uma grande dose de desabafo, o pai afirmou que um colega da filha a chamou de “cocô”, além de ter cuspido no rosto, mais de uma vez, e quebrado o braço dela, e garantiu que os professores da escola foram condizentes com a situação. “Não fizeram nada”.

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE