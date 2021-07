Paraná registra sexta morte causada pela variante Delta

247 - Seis mortes causadas pela variante Delta da Covid-19, identificada pela primeira vez na Índia, foram confirmadas no Paraná nesta segunda-feira (19). Ao todo já são 13 casos da nova cepa em nove cidades do estado.

De acordo com informações da secretaria estadual de Saúde, até o momento não foi confirmada a transmissão comunitária, pois o contato com as pessoas infectadas está sendo controlado.

De acordo com informações da CNN , o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visita o estado nesta terça-feira (20) para acompanhar a vacinação em Foz do Iguaçu, que faz fronteira com o Paraguai, um dos pontos mais importantes para conter a entrada de variantes vindas de outros países.

