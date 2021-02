Paraná suspende retorno às aulas presenciais

247 - O governo do Paraná determinou nesta sexta-feira (26) a suspensão do retorno às aulas presenciais em todas as escolas públicas e privadas, cursos técnicos e universidades do estado. O governador paranaense, Ratinho Júnior (PSD), decretou lockdown na região a partir de sábado (27).

"Atividades essenciais deixam de ser essenciais neste momento agudo que estamos passando. É uma atividade essencial quando se tem um patamar de controle, agora estamos em um momento de descontrole", disse o governador.

A retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino estava prevista para segunda-feira (1).

