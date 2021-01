Paraná tem recorde de internações de coronavírus

247 - O Paraná bateu recorde de internações por coronavírus na última terça-feira (13), com 2,7 mil pacientes em hospitais. O cenário pode se agravar nos próximos dias por causa das viagens no fim de 2020 para comemoração do Natal e ano novo. O dirigente informou que o estado praticamente não tem mais condições de abrir novos leitos. Atualmente, o Paraná tem 2.959 vagas hospitalares exclusivas para Covid-19. Do total de leitos, 79% já está ocupado.

"Não é por falta de recursos que não podemos abrir mais leitos. É por falta de equipes, de profissionais, principalmente de UTI", afirmou o diretor de Gestão em Saúde da Sesa, o médico Vinícus Filipak. Os relatos foram publicado em reportagem da Gazeta do Povo.

"Podemos sim ter um problema grave, de carência de leitos, levando o paciente a esperar mais pelo internamento, o que aumenta o risco de morte. Não estamos isentos disso de forma alguma", enfatiza. "Podemos ter aqui o cenário de outras unidades da Federação", complementa.

