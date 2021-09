Participar dos atos da direita é como fazer "manifestação contra Hitler, mas aprovar os campos de extermínio", diz Requião

Ex-senador usou as redes sociais para criticar as manifestações contra Jair Bolsonaro convocadas por movimentos de direita, como o MBL edit

247 - O ex-senador Roberto Requião usou as redes sociais para criticar as manifestações contra o governo Jair Bolsonaro deste domingo (12), organizadas por organizações de direita que lideraram o golpe contra Dilma Rousseff, como o MBL e o ‘Vem Pra Rua’. Para Requião, participar do protesto “seria o mesmo que, na Alemanha, fazer uma manifestação contra Hitler, mas aprovar os campos de extermínio”.

Confira a postagem de Roberto Requião sobre o assunto.

Com todo respeito aos companheiros, aqui vai minha opinião: participar do protesto amanhã, seria o Mesmo que ,na Alemanha ,fazer uma manifestação contra Hitler mas aprovar os campos de extermínio. September 12, 2021

