Paulo Pimenta alerta: são claros os sinais de que Bolsonaro prepara um golpe

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) foi ao Twitter nesta segunda-feira (15) para alertar sobre o golpe de Estado que, segundo ele, Bolsonaro prepara e já até mesmo demonstra em ações.

Além de revelações de planos de militares que vão no sentido de um golpe, como a confissão do general Eduardo Villas Bôas, medidas tomadas por Bolsonaro nos últimos tempos já escancaram o futuro golpista que está por vir, argumenta o parlamentar.

"São vários os indícios de que Bolsonaro prepara um cenário para justificar uma ruptura/golpe institucional. Não só as declarações de militares revelando detalhes de iniciativas nessa direção como principalmente as declarações e atitudes do próprio presidente questionando a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro. Os novos decretos sobre armas e munições que dificultam a fiscalização e facilitam a formação de milícias privadas, tem relação direta com o projeto autoritário de não reconhecer uma eventual derrota ou até mesmo um impeachment", escreveu Pimenta.

