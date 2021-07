Paulo Pimenta: alguém achava que o Flávio Bolsonaro aprendeu o esquema sozinho?

Deputado comentou a respeito das Gravações inéditas que pontam o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, no esquema ilegal de entrega de salários de assessores edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta usou suas redes sociais neste segunda-feira (5) para comentar a respeito das gravações inéditas que pontam o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, no esquema ilegal de entrega de salários de assessores.

“BOLSONARO, PAI DA RACHADINHA: Os áudios obtidos pelo @UOL apenas confirmam o que todos já sabiam. A FAMILÍCIA sempre se valeu do esquema das RACHADINHAS para fazer caixa. Alguém achava que o Flávio Bolsonaro aprendeu o esquema sozinho?”, disse o deputado.

A jornalista Juliana Dal Piva, do Uol, obteve vários áudios: na primeira, aparece a gravação da ex-cunhada; na segunda, mostra-se que um coronel do Exército, Guilherme dos Santos Hudson, ao lado do ex-PM Fabrício Queiroz, recolhia os salários dos servidores; na terceira, a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, chama Jair Bolsonaro de "01", indicando-o como chefe do esquema de roubo do dinheiros dos funcionários dos gabinetes do clã.

"As declarações indicam que Jair Bolsonaro participava diretamente da rachadinha: nome popular para uma prática que configura o crime de peculato (mau uso de dinheiro público). A primeira reportagem mostra que familiar que não quis devolver valor combinado do salário foi retirado do esquema. A fisiculturista Andrea Siqueira Valle, ex-cunhada do presidente, afirma que Bolsonaro demitiu o irmão dela porque ele se recusou a devolver a maior parte do salário de como assessor", aponta a jornalista.

