Paulo Pimenta faz crítica política a Ciro Gomes, que parte para a baixaria

247 - O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, que tem defendido uma aliança com o DEM, do Rodrigo Maia e a ACM Neto, para enfrentar o PT no Nordeste, não suportou receber uma crítica política do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que questionou sua tentativa de se viabilizar como alternativa de centro-direita no Brasil. No primeiro tweet, Pimenta fez a crítica política a Ciro:



Ciro Gomes quer um ato contra @jairbolsonaro sem PT, PSOL ou PCdoB. Não quer movimentos sociais, de mulheres ou da juventude que façam barulho. Todos limpinhos e cheirosos p/ mostrar para Globo e p/ o mercado que ele é confiável. Ciro quer ser a alternativa da centro direita !! — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 16, 2020

Em seguida, Ciro decidiu acusar Pimenta de estelionato:

Este daí responde a um processo por estelionato (art.171) no Rio Grande do Sul. Não por coincidência, em um estado que tem petistas muito dignos como Tarso Genro, Olívio Dutra, Paulo Paim, Henrique Fontana e Raul Ponte, é a pessoa a quem o lulopetismo corrupto prestigia... pic.twitter.com/62q8JuyaWH — Ciro Gomes (@cirogomes) May 16, 2020

No entanto, o pedetista, alvo de dezenas de processos, foi repreendido na rede:

Se o critério de honestidade é ser processado, e eu achei antes do lawfare contra Lula que era ser condenado, hoje nem isso garante nada, mas na sua régua, @cirogomes, você é um escroque da pior categoria, já que responde a mais de 70 processos, civis e criminais. pic.twitter.com/Zrs7TvFN7Q — Rodrigo Lula #ForaBolsonaro (@RodP13) May 16, 2020

