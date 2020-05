Paulo Pimenta: militares do governo Bolsonaro têm apetite de poder

Deputado federal do PT falou à TV 247 que, após o fim da ditadura, os militares passaram anos se preparando e aguardando um espaço para voltarem a ocupar funções de comando no Estado. “São oficiais que cultuam valores totalmente estranhos à democracia”, observou. Assista edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) conversou com a TV 247 sobre a ampla presença de militares em cargos de comando do governo Jair Bolsonaro, bem como no controle de estatais brasileiras.

Para Pimenta, os militares se preparam e aguardaram desde o fim da ditadura para voltar a controlar o Estado. “A sensação que eu tenho é que essa geração de oficiais militares, generais militares estava aguardando, estava se preparando há muitos anos para voltar a ocupar funções de comando no Estado brasileiro. Na realidade são oficiais que cultuam valores totalmente estranhos à democracia, que toleraram em um determinado momento ficaram em uma posição coadjuvante e que hoje voltaram com muito apetite para dentro do governo. Os militares se acomodaram nessa estrutura, e veja que eles não estão só nos ministérios. Essa turma atual não tem qualquer viés nacionalista, ideológico, muito pelo contrário”.

O deputado afirmou que, para barrar o governo Bolsonaro, é preciso conter também as Forças Armadas. “Eu não tenho nenhuma ilusão. Acho que para que possamos conter tudo aquilo que significa o governo Bolsonaro, esse setor das Forças Armadas, que é amplamente majoritário nesse momento, precisa ser contido, colocado no seu lugar”.

