PDT de Santa Catarina confirma apoio a pré-candidato do PT ao governo

Manoel Dias, do PDT, confirmou a indicação da pré-candidatura de pré-candidatura de Décio Lima, do PT, ao governo estadual edit

247 - O presidente do PDT de Santa Catarina e ex-ministro do governo Dilma Rousseff, Manoel Dias, oficializou a aliança com o pré-candidato do PT e presidente da sigla no estado, Décio Lima, reivindicando candidatura ao Senado.

Lima registrou o encontro em suas redes sociais. “O ex-ministro Manoel Dias, presidente estadual do PDT confirmou a indicação da nossa pré-candidatura ao governo de Santa Catarina e comunicou que o PDT reivindica estar na composição da majoritária, na vaga ao Senado”, publicou.

