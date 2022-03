Pedaço de foguete do bilionário Elon Musk cai no Paraná

Apoie o 247

ICL

247 - Um pedaço do foguete Falcon 9, da SpaceX, do bilionário Elon Musk, foi encontrado nessa quarta-feira (16) em uma propriedade rural na cidade de São Mateus do Sul, da região sudeste do Paraná. O material tem quase 600 quilos e cerca de quatro metros de comprimento. Foi encontrado no terreno do casal João Ricardo Pacheco e Joseane Maria Franco.

"Quando vi a peça caída no chão, achei que era uma barraca e fiquei bem assustado", disse Pacheco à coluna Tilt, publicada no portal Uol. "Nunca tinha visto isso antes. Por aqui, é tudo muito inédito. Imagina se isso cai em cima da minha casa? O estrago ia ser muito grande", complementou.

"Na terça-feira a gente ouviu um barulho muito grande, parecia zinco caindo. Fez o barulho, parou e não conseguimos descobrir o que se tratava, já que estava chovendo. Só ontem descobrimos o que era", continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Houve o registro da desintegração de um foguete da SpaceX que passou pela região de Altônia e São Mateus do Sul, na semana passada. Uma luz forte no céu na região Sul do país chamou a atenção alguns dias atrás, em especial, do Rio Grande do Sul. Feixes de luz também foram registrados pelo Observatório Espacial Heller & Jung

Segundo Marcelo Zurita, diretor técnico da Bramon (Rede Brasileira de Observação de Meteoros), "a possibilidade de uma parte de foguete atingir uma área é muito remota, já que grande parte do planeta é coberta de água e há muitas partes desabitadas". "Já registramos vários casos no Brasil, mas é um fato muito incomum", completou Zurita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

@SpaceToday1 o que seria isso nos céus de São Mateus do Sul - PR? pic.twitter.com/p0PDENbTxV CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 8, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: