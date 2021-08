Pedido de impeachment de Moraes revela a insanidade de Bolsonaro, diz Requião

247 com RBA - O ex-senador Roberto Requião criticou neste sábado (21) o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), feito ao Senado por Jair Bolsonaro.

Pelas redes sociais, Requião disse que Bolsonaro demonstrou perda de equilíbrio para o cargo. "O pedido de impeachment feito pelo Bolsonaro contra Alexandre Moraes, revela a insanidade do presidente. Não governa, perdeu o equilíbrio e precisa ser afastado do cargo para o devido tratamento", afirmou o ex-senador paranaense.

Jair Bolsonaro ignorou apelos e alertas de ministros e parlamentares contrários ao pedido de impeachment que agravaria a crise vivida pelo país. Inclusive do presidente do Senado que avisou não considerar recomendável a abertura de processos de impeachment de ministros do STF neste momento. Para Pacheco, tal pedido poderia prejudicar a “pacificação” da sociedade brasileira.

A formalização do pedido de Bolsonaro para o impeachment de Moraes ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços dos aliados do presidente da República, o cantor Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ). Solicitadas pela Procuradoria-Geral da República, as medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Foi exatamente um dia após a prisão de outro aliado, Roberto Jefferson, que Bolsonaro anunciou que ingressaria com o pedido de impeachment contra ministros do STF. A detenção do ex-deputado ocorreu após ataques de Roberto Jefferson às instituições e foi determinada por Moraes.

Tramitação do pedido

A primeira manifestação é do presidente do Senado, ao avaliar a admissibilidade do pedido de impeachment. Nesta fase, ele pode indeferir a petição. Se considerar que há pressupostos de admissibilidade, ele leva para a deliberação da Mesa.

Caso a Mesa do Senado admita, o pedido do presidente Bolsonaro para o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes será lido em plenário. Uma comissão especial de senadores eleita deve emitir um parecer. Nessa fase podem ser solicitadas diligências. Depois, o parecer passa pela deliberação do plenário.

Caso esse parecer seja aceito pelos senadores, o denunciado – no caso Alexandre de Moraes – é comunicado e deve apresentar sua defesa que será apreciada pelo plenário. Caso o parecer pelo pedido de impeachment seja acolhido, o STF é comunicado e o denunciado é afastado até a sentença final. Para o julgamento, após prazo para manifestação da acusação e da defesa, é necessário quórum de 2/3 para a perda do cargo, informa a CNN Brasil.

