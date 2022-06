Petição pede que juíza seja impedida de exercer a profissão após negar aborto legal a menina vítima de estupro

O texto da petição apontou "inúmeras violências" contra a criança, "desde a negação do direito ao aborto seguro até a violência psicológica", em Santa Catarina edit

247 - Circula na internet uma petição do Coletivo Juntas, instituição feminista e antirracista, para que a juíza Joana Ribeiro seja impedida de continuar exercendo a profissão, após negar o aborto legal a uma menina de 11 anos vítima de estupro, em Santa Catarina. Foram colhidas quase 180 mil assinaturas. A meta é chegar a 200 mil.

O texto da petição apontou "inúmeras violências" contra a criança, "desde a negação do direito ao aborto seguro até a violência psicológica".

De acordo com o documento, "a juíza Joanna Ribeiro Zimmer tem atuado contra o estatuto da Magistratura e a Lei Mari Ferrer, que resguarda vítima de violência no processo judicial. As mulheres precisam se unir mais uma vez por justiça!".

"Assine nossa petição para que o Conselho Nacional de Justiça afaste a juíza Joana Ribeiro, que não cumpre o seu dever profissional e coloca em risco a vida de uma criança grávida vítima de estupro".

