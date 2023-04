PF deflagra operação de combate ao tráfico de armas e facções criminosas em SC

Apoie o 247

Secom/PF - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Facção Litoral, com o objetivo de desarticular organização criminosa situada em Santa Catarina, voltada à prática dos crimes de tráfico de armas, de drogas e de lavagem de dinheiro.

Cerca de 150 policiais estão cumprindo 28 mandados de busca e apreensão, além de 15 mandados de prisão no estado de Santa Catarina. A deflagração também contou com apoio da Polícia Militar do estado de Santa Catarina.

Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos 12 mandados de sequestro de imóveis, 36 mandados de sequestro de veículos e embarcações que juntos ultrapassam a quantia de R$ 37 milhões, além do bloqueio de contas bancárias de 32 pessoas físicas e jurídicas investigadas com valores ainda a serem apurados.

As investigações também constataram envolvimento da organização criminosa nos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal da comarca de Balneário Piçarras/SC.

A operação teve início com a análise de elementos existentes em diversas apreensões de armas em rodovias do país, provenientes de Santa Catarina, dentre elas a apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de 35 pistolas e seis fuzis, em um município na baixada fluminense, em novembro de 2021. Também houve a apreensão de 700kg de cocaína, 350kg de maconha e 45kg de crack.

Durante as investigações, a PF identificou ação criminosa de lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis de alto padrão, automóveis de luxo e ocultação de patrimônio em nome de interposta pessoa.

Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de armas de fogo, tráfico de drogas, participação em organização criminosa, além do crime de lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas ultrapassam 30 anos de reclusão.

Municípios catarinenses com mandados judiciais:

Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Camboriú, Navegantes, Balneário Piçarras, Penha, Apiúna e Florianópolis.

