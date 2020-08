PF prende em Porto Alegre operador de pastor Everaldo que lavava dinheiro no Uruguai

Metrópoles - O nome Victor Hugo Amaral Cavalcante Barroso, preso no domingo (30/8) após se apresentar à Polícia Federal, é citado 60 vezes na representação do Ministério Público Federal (MPF) que detalhou o suposto esquema de loteamento de contratos e cargos na gestão do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC). Ele se apresentou à Polícia Federal no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, neste domingo, 30.

No documento de 403 páginas, tornado público na sexta, 29, quando foi deflagrada a Operação Tris in Idem para afastar o chefe do Executivo fluminense e prender 17 pessoas, os investigadores detalham as suspeitas que recaem sobre Barroso. Ele é apontado como operador financeiro do presidente nacional do PSC, pastor Everaldo Pereira, que por sua vez é acusado de chefiar um dos três grupos ocultos instalados na máquina pública para desviar recursos e se beneficiar sistematicamente de contratações irregulares do governo. O líder religioso e político foi um dos presos na operação.

Leia mais no Metrópoles.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.